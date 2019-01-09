Жена бывшего тульского губернатора Владимира Груздева продает 759-метровую квартиру в доме 8С4 в Гранатном переулке в Москве, сообщает Telegram-канал "Футляр от виолончели".
Апартаменты на Патриарших прудах занимают 1 и 2 этажи, есть фитнес-зал, баня, личный кинотеатр, гигантский камин, постирочная и комнаты слуг. Стоимость — 2 млрд рублей.
Лот 61922. В объявлении о продаже говорится следующее: "В одном из самых лучших домов столицы, в комплексе "Гранатный палас", к продаже предлагается роскошный 2-уровневый дуплекс общей площадью 759 кв.м. Стильная отделка от именитого английского дизайнера Kelly Hoppen удовлетворит требованиям самых взыскательных знатоков. Для наибольшего комфорта и экологичности были использованы только самые современные и качественные материалы, в том числе ценные породы дерева и мрамор. Первый уровень представляет собой гостевую зону. Здесь расположены тренажерный зал для занятий фитнесом, библиотека с камином, кинотеатр, бар, гардеробная, кухня, оборудованная техникой от ведущих мировых производителей, обеденная зона, помещение для завтраков, постирочная, 2 с/у и комнаты для персонала. На собственном лифте можно подняться на второй уровень, где находится жилая приватная зона с продуманной и очень удобной планировкой. Просторная основная спальня располагает мужской и женской гардеробной. Хамам, в ванной комнате, имеет отдельный выход на балкон. К услугам будущих жильцов также 3 гостевые спальные комнаты с собственной ванной и гардеробной. Изюминкой этого великолепного объекта, безусловно, является зона СПА, оборудованная по последнему слову техники. Баня, снежная комната, современный джакузи, бар, специальные помещения для релакса и отдыха, все это позволит полноценно восстановить силы после сложного дня. Стильная и очень дорогая итальянская мебель наверняка придется по вкусу будущим жильцам. Террасы на каждом из уровней позволят отлично провести время с друзьями и близкими погожим теплым вечером. К услугам жильцов библиотека, сигарная комната, салон для дам, СПА, бассейн, фитнес и игровая комната. Огороженный внутренний двор обеспечит безопасность, а великолепный ландшафтный дизайн позволит с комфортом проводить время на свежем воздухе. Имеется машиноместо место в подземном паркинге. Ближайшие станции метро — Баррикадная, Краснопресненская, Тверская".
Комментарии
Жена тульского экс-губернатора продает квартиру со слугами за 2 млрд рублей
СО СЛУГАМИ ВОТ ТАК ЭТО ТЕПЕРЬ ТАК НАЗЫВАЮТ НАС ЛЮДЕЙ !!!
откуда у них столько денег. счетная палата не хочет взять СЧЕТЫ в руки и сложить и отнять? противно уже
9.01.2019 12:10 Ну, сами по себе слуги в стоимость естественно не входят. Но квартира со слугами (не как живые люди, а как понятие)
Челядь довеском идёт? Почём штука?
Несколько раз прочитала само объявление: не нашла ни слова, что слуги включены в стоимость квартиры.( А так можно было бы и купить. Опять же метро рядом - значит, до работы можно добраться без пробок.)))))))))))))))