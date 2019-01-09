Новогодние каникулы — отличное время и выспаться, и нагуляться. Кто как высыпался — дело каждого, а вот как отдыхали, видно в соцсетях. Портал Amic.ru традиционно и сам полистал Инстаграм алтайских депутатов и делится самими интересными постами с читателями.
Начнем с депутатов Госдумы. Наталья Кувшинова выложила рождественские фотографии.
Депутат ГД Александр Прокопьев традиционно активно отдыхал.
Его коллега по думскому цеху Даниил Бессарабов активно лепил пельмени.
Новогодние праздники — лучшее время, чтобы вспомнить о семейных традициях. Наша семья, например, собирается за одним столом, за лепкой настоящих сибирских пельменей. А какие семейные традиции есть у вас? #семья #семейныетрадиции #отдых #каникулы #времявместе #кулинарим #времясродными #домгдетепло
А Виктор Зобнев, тоже депутат Госдумы, 31 декабря был в спортзале, чем и поделился.
Госдумец Олег Быков постил заснеженный Барнаул.
А теперь депутаты краевого парламента. Дмитрий Аганов на природе.
Алексей Найден, судя по фото, был в Сочи.
Татьяна Ильюченко каталась на лыжах.
Павел Шумихин ходил в кино.
А теперь депутаты Барнаульской гордумы. Вячеслав Перерядов катался на снегоходе.
Марина Ермоленко была на Телецком озере.
Оксана Молодых гуляла.
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