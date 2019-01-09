Российский певец Дима Билан в рамках мероприятия Russian Music Festival, проходящего в ОАЭ, заявил, что в музыке должны быть определенные рамки, пишет "Московский комсомолец".
"В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный треш и вседозволенность, то, может быть, и стоит ввести некие рамки", — отметил Билан.
"Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Я открыт миру, но то, что сейчас происходит, — перебор", — добавил певец.
Он также прокомментировал фестиваль Russian Music Festival. По его словам, подобные мероприятия способствуют укреплению отношений между странами.
Комментарии
А он не подумал, что он сам под отсев попадет?
Лично я всегда был за цензуру. Как бы ни хаяли цензуру "творческие люди" в советское время , фильмы, прошедшие цензуру , пересматриваются десятилетиями. Возьмём Гайдая. Ну не дали ему сделать как он хотел Кавказскую пленницу, Ивана Васильевича или Бриллиантовую руку. Однако эти фильмы смотрит уже четвёртое поколение. А кто-нибудь пересматривает Операцию кооперацию или На Дерибасовской хорошая погода, снятые без всякой цензуры? Похожая ситуация и с песнями.
Но в этой связи вопрос - а кто бы пропустил Билана с песней "Я ночной хулиган, у меня есть наган и я вечно пьян"?
- Я письмо достал, Николай Иванович.
- И опять запрещенное?
- Совершенно запрещенное. Белинского к Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Билана первого отсеять! Попса боится конкуренции.Пенсионеры,слушающие Билана и иже с ним-постепенно не доживают до пенсий,а молодежи такие как он-неинтересны. Попса,как и рок-н-ролл-умирает. И ,слава тебе,Оксимирон!