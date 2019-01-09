Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал "Российской газете", что в новом году будут расти зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в "майские" указы президента 2012 года.
"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из "майских" указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения. При этом в 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 миллиардов рублей. Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников", — заявил Топилин.
Он отметил, что конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя — все это зависит от ситуации в конкретном регионе, и у каждого региона своя схема повышения.
"Но соотношение зарплаты "майских" категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат", — подчеркнул Топилин.
Что касается россиян в целом, то, как отметил Топилин, в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018 году. "По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет несколько больше", — прогнозирует министр.
Комментарии
в новом году будут расти зарплаты бюджетников
ну дык бюджет за счет повышения пенсионного возраста и повышения ндс пополнили - теперь надо его распределять))
Что касается россиян в целом, то, как отметил Топилин, в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018 году. "По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет несколько больше", — прогнозирует министр.
а то, новый глава росстата посчитает все должным образом ))