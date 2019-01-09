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Жительница Барнаула стала жертвой мошенника, который представился сотрудником банка и похитил у нее 60 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что банковский счет гражданки якобы пытались взломать злоумышленники.
"Для восстановления защиты ей необходимо выполнить ряд операций. Следуя указаниям "оператора", потерпевшая предоставила неизвестному номера карт, а также коды доступа в личный кабинет. Вскоре со счета горожанки были похищены около 60 000 рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в органы внутренних дел", — уточняют в полиции.
В данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установлено, что номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Москве.
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Лохи!