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Бензин на заправках крупных компаний подорожал с 1 января 2019 года

, ИА "Амител"
С 1 января было разрешено повысить цены на топливо не более, чем на 1,7%

Фото: vk.com

Цены на топливо на заправочных станциях крупных топливных компаний выросли с начала этого года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на президента Российского топливного союза Евгения Аркушу.

В среднем цены выросли на 60-79 копеек. Аркуша заявил, что с 1 января 2019 года было разрешено повысить цены на топливо не более, чем на 1,7%. Некоторые компании этим разрешением воспользовались.

Заморозка цен на бензин и дизельное топливо не распространяется на независимые АЗС. Именно поэтому ценообразование на них происходит с учетом условий рынка. Но если владельцы независимых АЗС поднимут цены более, чем на 4% по сравнению с ценами на заправках крупных компаний, к ним обязательно придут проверяющие, отметили в топливном союзе.

"Если цена на 4% выше ВИНК, то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены. Если независимые АЗС объяснят, что это произошло в следствие роста оптовых цен, то к ним вопросы снимаются", — сказал Аркуша

Осенью прошлого года Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба подписали с десятью крупнейшими компаниями соглашение по стабилизации топливного рынка России. По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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