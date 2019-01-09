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Вручение американской кинопремии "Золотой глобус" состоялось в ночь на 7 января. В 76-й раз голливудские звезды вышли на красную дорожку получить заслуженные награды и просто поддержать коллег. В отличие от прошлого года, когда большая часть актрис решила облачиться в черное, чтобы выступить против сексуальных домогательств, в этом году цветов на красной ковровой дорожке было значительно больше.
Главную награду фестиваля, кстати, забрал фильм "Богемская рапсодия" о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри.
Комментарии
И только наша ( Шейк ) с голой на публику как всегда .