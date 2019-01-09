Следующие длинные выходные ожидают россиян в марте по случаю Международного женского дня — с 8 по 10 марта, сообщает Роструд.
"Следующие длинные выходные ожидают россиян теперь в марте в связи с празднованием Международного женского дня", — напомнили в ведомстве после окончания новогодних праздничных выходных.
Еще девять выходных ожидают сограждан в мае. Выходной в честь Дня защитника Отечества в этом году выпадает на субботу. В связи с этим его перенесли на 10 мая. Самыми длинными у россиян окажутся выходные по случаю Дня Весны и Труда. Они продлятся с 1 по 5 мая. А с 9 по 12 мая сограждане отпразднуют День Победы.
Также несколько дополнительных выходных ждут россиян и в ноябре. В связи с Днем народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.
Комментарии
по случаю Дня Весны и Труда
это тепереча так в рф называется День международной солидарности трудящихся?