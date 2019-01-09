Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Новогодние каникулы уже прошли, но настроение праздника на площади Сахарова в центре краевой столицы еще сохранится. Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, Старый Новый год барнаульцы еще смогут встретить.
В мэрии уточнили, что городок на площади Сахарова разберут 16 января.
Напомним, что еще один новогодний городок в Барнауле расположен на пешеходном участке улицы Мало-Тобольской в историческом центре нашего города.
Здесь новогодние конструкции планируется разобрать позже. О сроках демонтажа городские власти пока не говорят — все будет зависеть от состояния снежных скульптур.
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