Игрока "Коламбус Блю Джекетс" Артемия Панарина в шуточной форме попросили остаться в клубе — американский паб предложил ему запас водки, сообщает телеканал "360".

Help us on our crusade to help keep @9Artemi in Columbus! #StayThirstyPanarin @CameronFontana pic.twitter.com/gxzipaumoE