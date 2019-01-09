Игрока "Коламбус Блю Джекетс" Артемия Панарина в шуточной форме попросили остаться в клубе — американский паб предложил ему запас водки, сообщает телеканал "360".
Help us on our crusade to help keep @9Artemi in Columbus! #StayThirstyPanarin @CameronFontana pic.twitter.com/gxzipaumoE— High Bank Distillery (@HighBankDistill) 9 января 2019 г.
После этого в соцсетях был запущен хэштег #PanarinStayThirsty, то есть "Панарин, будь жаждущим". Этот слоган также призывает российского хоккеиста остаться в американской команде и побороться за Кубок Стэнли.
Как сам спортсмен отреагировал на такое предложение, пока не известно.
Артемий Панарин заключил контракт с "Коламбус Блю Джекетс" в 2017 году. Контракт истекает летом 2019-го года. В последнем сезоне НХЛ Панарин заработал 45 очков в 39 играх.
Комментарии
Так годовой или пожизненный запас?