Сотрудник милиции Киргизии станет одним из первых, кого оштрафовали за нарушение запрета на плевки в общественных местах, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на ГУВД Чуйской области республики.
"Сотрудник нарушил одно из требований Кодекса о нарушениях, которое запрещает выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах и плевание, что влечет наложение штрафа третьей категории", — сказал представитель областного ГУВД.
Сумма штрафа составит 5,5 тысячи сомов (около 78 долларов). Личность нарушителя установили в течение одних суток. Им оказался представитель патрульно-постовой службы.
Первым нарушителем запрета на плевки в общественных местах стал житель Иссык-Кульской области, который 1 января на видео снял демонстративный плевок в сторону здания национального парламента в знак протеста.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедалый Абылгазиев ранее пояснил, что власти должны уделять особое внимание формированию у граждан общественного сознания и опыта поведения в обществе.
Комментарии
У них там слуги народные на улицу то хоть выходили вообще??? Кругом разруха и хаос, какие уж там мусор и плевки!!!