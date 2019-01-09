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Бывший первый зам главного спасателя Алтая стал начальником ГУ МЧС в Томске

, ИА "Амител"
Указ о назначении Олега Еременко руководителем областного главка экстренного ведомства подписал президент

Фото: 22.mchs.gov.ru

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Олег Еременко официально назначен на пост руководителя главка экстренного ведомства в Томской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, соответствующий указ за номером 762 подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, что с августа 2018 года полковник внутренней службы Олег Еременко исполнял обязанности начальника Главного управления МЧС России по Томской области. До этого он был первым заместителем начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Также отметим, что кресло главного спасателя этого сибирского региона стало вакантным после того, как 24 июля этого года начальник ГУ МЧС по области Михаил Бегун был задержан сотрудниками ФСБ в момент получения взятки.

Олег Юрьевич Ерёменко родился 10 июня 1970 года в Алма-Ате. В 1999 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России. В 2005 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. С 1991 года работал в пожарных подразделениях в Барнауле. Прошел путь от пожарного до руководителя различных ведомств, отвечающих за пожаротушение. С октября 2011 по август 2015 года был начальником федерального государственного казенного учреждения "6 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю". С августа 2015 года по декабрь 2015 года — начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Затем стал первым замом начальника ГУ МЧС по краю. Имеет богатый опыт работы на пожарах высокой сложности. Награжден ведомственными знаками отличия, в том числе медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", медалью МЧС России "За отвагу на пожаре" и нагрудным знаком "Лучшему работнику пожарной охраны".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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