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Житель Барнаула с криминальным прошлым предстанет перед судом по обвинению в избиении мужчины до смерти.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено в начале октября 2018 года возле одного из пивных баров, когда 42-летний обвиняемый встретил незнакомого мужчину.
"Используя незначительный повод для конфликта, он избил потерпевшего, нанеся по его голове множественные удары ногой. Впоследствии мужчина скончался в медицинском учреждении от кровоизлияния в мозг", — указывают в СКР.
Злоумышленник был задержан спустя несколько дней и отрицал свою вину.
В данный момент расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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