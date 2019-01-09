Беременной жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа, которая впала в кому после отравления рыбой неизвестного производства, удалось родить ребенка, сейчас его готовят к отправке в Москву, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей городской больницы Ноябрьска.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Неблагоприятное развитие заболевания приводит к летальному исходу.
Семью из шести человек госпитализировали с подозрением на ботулизм в ямальский город Губкинский из поселка Пурпа в начале декабря. Все члены семьи отравились вяленой рыбой неизвестного производства, приобретенной с "машины".
Один человек скончался в результате отравления. Также среди пациентов оказалась беременная женщина. Она находилась без сознания на искусственной вентиляции легких.
Для проведения кесарева сечения в Губкинский прибыли специалисты перинатального центра городской больницы Ноябрьска. Ребенок появился на свет недоношенным и весил чуть более 700 граммов. Заболевание от матери ему не передалось. Малыша забрали в перинатальный центр. Затем доставили и его мать, которая вышла из комы и находилась в инфекционном отделении. Ее выписали до Нового года.
Сейчас новорожденного готовят к отправке в Москву, его состояние оценивается как стабильное.
Региональные власти и правоохранительные органы организовали проверку. Разыскивается автомобиль, занимающийся продажей мяса и рыбы.
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