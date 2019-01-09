Школьники в Южной Корее избили двух россиян утром 1 января

Трое учащихся старших классов в южнокорейском Танджине напали на двух рабочих из России, сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал News1.
Избившим мужчин подросткам предъявили обвинения. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел еще утром 1 января. Рабочие остановили нескольких школьников, чтобы выяснить, как им добраться до нужного места. Вместо помощи молодые люди набросились на россиян с кулаками.
Пострадавшие обратились за медицинской помощью в местную клинику, где их осмотрели врачи.
Нападавшие уверяют, что причиной конфликта стало поведение россиян: они якобы приставали к их подруге. Впрочем, в полиции сообщили, что подростки во время нападения были пьяны.
Комментарии
вот такие свиньи!
9.01.2019 16:41
- гость -
вот такие свиньи!
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А этих как назовёте ?
24 ФЕВРАЛЯ 2010
«В центре города убили ребенка, который приехал к нам для принятого во всем нормальном мире культурного обмена между странами. Что делать-то теперь будем?" — такие комментарии оставляли под этой новостью на сайте a.press.ru. Трагическая гибель корейского студента Кьёнг Бьёнг Гила, которого трое отморозков избили и несколько раз ударили ножом 15 февраля в центре столицы края, стала шоком для всех нормальных жителей Барнаула.
Спустя два дня после нападения на студентов из Кореи (девушка Кьёнг Бьёнг Гила тоже была избита) оперативники центра по борьбе с экстремизмом ГУВД Алтайского края задержали подозреваемых — трех молодых людей, один из которых несовершеннолетний. По предварительной информации, они не относят себя ни к каким националистическим группировкам, но, как говорят правоохранители, «люди восточной внешности вызывают у подозреваемых неприязнь».
Потерпевший Кьёнг Бьёнг Гил скончался в горбольнице № 1, не приходя в сознание, спустя три дня после нападения.
это ваще писец! но 9 лет назад было. помню, в Москве якутского шахматиста Владимира Николаева зарезали фашисты- за убийства нескольких человек им дали всего 5-10 лет. ненавижу фашистов.
Корейцы разные бывают. Но не редко пьют у них подростки по черному. При чем если русскому надо много выпить для опьянения, то корейцу пару-тройку бутылок пива бывает достаточно, чтобы упасть в салат фэйсом....