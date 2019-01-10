В последнее время обыватели часто говорят: в Барнауле развалили все промышленные предприятия, строят только торговые центры. Но это далеко не так, в краевой столице много предприятий — от мелких до весьма крупных. Какая промышленность развивается в городе, что важного произошло в этой сфере в 2018 году — об этом порталу Amic.ru рассказал председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач. Кстати, на эту тему мы сделали целый проект "Колоссальные и масштабные: как в Барнауле работает промышленность".
Корреспондент: Александр Иванович, какие значимые события произошли в барнаульской промышленности в последние несколько лет?
Александр Пугач: За последние три года произошел рост объемов промышленного производства ведущих отраслей промышленности. Например, производство текстильных и швейных изделий увеличилось в 2,1 раза, производство транспортных средств и оборудования — в 1,9 раза, производство машин и оборудования на 13,9%, химическая отрасль приросла в объемах на 5,8%, производство пищевых продуктов и напитков возросло на 2,2%.
С 2015 по 2017 год индекс промышленного производства (ИПП) промышленной продукции по полному кругу в городе не снижался ниже 100%, и в текущем году за январь-октябрь он демонстрирует все же положительные значения — плюс 1,5%.
В течение 2018 года наблюдается рост в следующих видах деятельности:
- производство прочих транспортных средств и оборудования — на 240%;
- производство одежды — на 73,7%;
- производство мебели — на 29,3%;
- производство текстильных изделий — на 16,0%;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции — на 18,6%;
- производство химических веществ и химических продуктов — на 12,9%;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки — на 12,4%;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 11,7%;
- производство металлургическое — на 9%.
Удельный вес прибыльных предприятий достиг 77,7%, зарплата выросла на 112,6%.
Корр.: Появились ли в городе новые промышленные предприятия?
А.П.: Строительство предприятия — дело не одного года. За последние 20 лет построено 24 новых предприятия и более 70 открылись на производственных площадях бывших крупных предприятий (ЗСВ, КХВ, Химволокно и другие).
В течение 2018 года промышленные предприятия проводили модернизацию производства, осваивали выпуск новых видов продукции, строились новые цеха. Например, ООО "Кипринский молочный завод" реализовал инвестиционный проект "Строительство цеха по фасовке сыра". Сумма инвестирования составила 145 млн рублей. В результате реконструкции создано предприятие совершенно нового уровня, как по технологической оснащенности, так и по обеспечению комфортных условий работы. Мощности новой производственной площадки выросли в два раза. С выходом на проектную мощность ежемесячный объём производства и реализации готовой продукции составит порядка 418 тонн сыров и 137 тонн масложировой продукции. Новые рабочие места получат 50 горожан.
ООО "Любава" реализовало инвестиционный проект "Строительство завода по производству масложировой продукции". Сейчас завершается монтаж оборудования по изготовлению маргарина. Сумма инвестирования 80 млн рублей.
ООО "Сибтара" построило цех и приобрело установку автоматизированной линии по производству бугорчатой тары для яиц.
ООО "Ренессанс Косметик" реализовало несколько инвестиционных проектов: запущены линии розлива в дой-паки и фасовки стирального порошка, а также установлена линия розлива пеномоющих видов продукции.
Корр.: Что нового у предприятий в плане инноваций? Выпуска новой продукции? Новых рынков сбыта?
А.П.: В результате реализации инвестиционных проектов и модернизации производства в городе ежегодно осваивается выпуск новых видов продукции, так, в 2018 году выпущено 347 новых видов продукции (в 2017 году освоено более 300 видов продукции, в 2016 году — 214 видов, в 2015 году — 207 видов).
Управляющая компания "АЗПИ" реализует инвестиционный проект "Разработка конструкции и технологии производства импортозамещающей топливной аппаратуры для дизельных двигателей внутреннего сгорания уровня EURO-5" и планирует потеснить в объемах реализации в России компанию "Bosch". Первый автоматический участок этого проекта был запущен в июне текущего года.
Предприятие "РОТОР" приобрело универсальное оборудование, предназначенное для производства спецпродукции, которое может быть перенастроено на выпуск гражданской продукции. Новое оборудование расширяет возможности предприятия, снизит зависимость от оборонного заказа и увеличит производительность труда.
"Алтайгеомаш" в текущем году реализовала инвестиционный проект по "Разработке самоходной буровой установки для крайнего севера".
Производственное объединение "АШК" закупило дополнительное оборудование по вторичной переработке шин, технологические возможности которого позволяют более тщательно перерабатывать шины и измельченный продукт использовать для собственного производства в качестве сырья, а также перерабатывать отбракованные изделия собственного производства. Установка новой линии позволит увеличить объемы производства на 30%.
"Барнаульский завод "АТИ" осваивает производство новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов. В настоящее время завершено строительство помещения, приобретено основное технологическое оборудование, запущена новая линия безасбестовых изделий. В результате увеличился объем производства на 15%.
ООО "СиСорт" выпустило две новые модели фотосепараторов. Первая новинка позволяет более качественно сортировать тяжелые, хрупкие, липкие, а также маркие и влажные продукты. Вторая — сортировщик для мусора "Экосорт". Сейчас компания тестирует созданный аппарат. Уже скоро новый фотосепаратор станет "сердцем" мусороперерабатывающих заводов.
Корр.: В каких важных выставках, мероприятиях участвовали барнаульские промышленные предприятия в текущем году?
А.П.: Лауреатом и победителем конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" стало предприятие НПФ "Алтайский букет" в номинации "Лучшее предприятие-экспортер".
Шесть барнаульских предприятий стали победителями краевого конкурса "Лучший алтайский товар года", а также стали Золотыми брендами Алтая следующие предприятия: "Алтайхолод", "Алтайский бочонок", "Барнаульский молочный комбинат", "Барнаульский пивоваренный завод", "Интер-Масло", "Ренессанс-Косметик". Выпускаемое Барнаульским молочным комбинатом масло "Молочная сказка" и два вида пломбира от компании "Алтайхолод" отмечены Роскачеством "Знаком качества".
Корр.: Какие планы на ближайшие годы?
А.П.: На 2019-й и последующие годы у барнаульских предприятий также большие планы.Так, "Барнаульская Биофабрика" планирует строительство нового производства. Этот проект призван помочь отечественным предприятиям освободиться от зависимости по поставкам ферментов, 95% которых идет из-за рубежа. Проект входит в программу по разработке агробиотехнологий ФГБНУ "Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий" и находится в разработке.
"Модест" планирует инвестиционный проект по "Модернизации производства детского питания и диетических пищевых продуктов". В результате ожидается увеличение объемов производства, а также разработка нового вида продукции — сладкого творожка для детей с шести месяцев.
"Стар Коммэн" заявился с инвестиционным проектом "Крупяного производства" с увеличением объема выпуска крупы на 10%. "Народный продукт" планирует инвестиционный проект "Строительство цеха по переработке мясного сырья". Производственное объединение "АШК" для улучшения экологической обстановки в цехах основного производства планирует построить отдельное здание и перенести первую стадию подготовки (сажевое производство) за пределы основных производственных цехов.
"Меланжист Алтая" реализует крупный инвестиционный проект по созданию текстильного производства полного цикла на единой площадке — от переработки хлопка и синтетического сырья до выпуска готовых тканей. Срок реализации — 2018−2020 годы.
В то же время развитие промышленных предприятий в Барнауле идет не так гладко, как хотелось бы. И, наверное, каждый правильно назовет главную причину — деньги. Вернее, их недостаток. Основной проблемой является нехватка собственных финансовых средств, а также ограниченная возможность привлечения кредитных ресурсов. Проблемой можно назвать недостаточную информированность субъектов предпринимательства об инфраструктуре предоставляемой поддержки. Кроме этого, малыми предприятиями недооценивается важность комплексной проработки, анализа и оценки инвестиционного проекта, это объясняется нежеланием тратить финансовые ресурсы на анализ проекта и привлечение экспертов.
Тем не менее, как показывает опыт многих предприятий, проблемы эти вполне решаемы. А потому Барнаул сегодня можно смело назвать промышленным городом.
Комментарии
Какими-то цифрами покидался. По сути масло, сыр и крупы (фасовка скорее всего). И это рост промышленности.
В течение 2018 года наблюдается рост в следующих видах деятельности
- зарплата выросла на 112,6%.
С этого места можно не читать дальше.
В Рубцовске было 5 заводов. Сколько сейчас? В Барнауле во время СССР было 70 крупных предприятий. То что перечислили это на уровне цехов. Какие трактора и двигатели сейчас выпускаются в Алтайском крае?
Бухгалтеру цыфирки более прорывные пишут,чем прокурору.
В России сейчас не выпускается полностью ни один гражданский самолет. Супержет имеет 12% американского оборудования и французский двигатель. Из-за козней США сделка по поставке Супержетов в Иран оказалась под вопросом.