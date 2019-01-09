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Глава Барнаула Сергей Дугин оценил, как город пережил новогодние праздники, и выразил благодарность всем службам за работу в этот период.
"Новогодние праздники в Барнауле прошли без серьезных происшествий", — приводит слова градоначальника пресс-центр городской администрации. Об этом Дугин сказал на еженедельном совещании городских служб.
Докладывая о проделанной работе, председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Александр Кощеев отметил: "Работа в праздничные дни организована в усиленном режиме, техническим персоналом проводились обходы и осмотры оборудования. В период с 30 декабря по 8 января серьезных коммунальных аварий не было. Во всех случаях выявления повреждений на объектах инженерной инфраструктуры восстановительные работы организованы в кратчайшие сроки. Контроль за ходом устранения осуществлялся ответственными дежурными администрации города, профильного комитета, администраций районов и предприятий".
Как отметил заместитель начальника — начальник полиции УМВД России по Барнаулу, полковник полиции Александр Майдоров, во время праздничных выходных обстановка в городе была спокойной, особо тяжких происшествий не зафиксировано.
Подводя итоги на совещании, Сергей Дугин поблагодарил все службы, задействованные в подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий, а также в организации бесперебойной работы систем жизнеобеспечения краевой столицы.
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