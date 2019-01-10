И девиз этот не случаен. Ведь все средства с продаж идут на помощь подопечным фонда "Облака" и социального приюта "Успех". А это значит, что каждый, кто совершает здесь покупку, делает доброе дело. Приобретая платье за символичные 90 рублей или пальто за 290 рублей, вы позволяете малоимущей семье, в которой голодают дети, купить самые простые, но необходимые продукты – хлеб и молоко.
Второе важное доброе дело, которое осуществляет благотворительный магазин — позволяет людям с низким доходом купить вещи по невероятно доступным ценам. Только здесь можно купить зимнюю куртку за 290 рублей, свитер и платье - по 90 рублей, теплую обувь за 250 рублей, боди и детские комбинезоны от 20 рублей.
Работа маркета выстроена следующим образом. Здесь находится пункт приема вещей фонда "Облака", куда горожане жертвуют ненужные им вещи. После сортировки большая часть вещей бесплатно передается подопечным семьям фонда и еще десяти разным учреждениям города, помогающим социально незащищенным людям. И лишь 10% от пожертвованного поступает в продажу в Charity Market. При этом вещи выставляются на витрину магазина только с согласия дарителей.
"Решиться открыть благотворительный магазин было непросто. Мы ожидали неоднозначной реакции людей, особенно дарителей. Многие из тех, кто жертвует одежду в пункт приема вещей фонда "Облака", могли тогда задаться вопросом: "Я жертвую одежду, а ее продают?". Но доверие к нашей работе оказалось выше всех сомнений и ожиданий. Ежедневно более 20 дарителей приносят одежду и магазину, и пункту приема. Редко, когда мы встречаем людей, которые передают вещи со словами: ничего не продавайте", — говорят сотрудники магазина.
Charity Market надеется на поддержку горожан и в наступившем году, чтобы с его помощью в Барнауле было реализовано больше программ, ориентированных на нуждающиеся семьи.
Поддержать благотворительный магазин очень просто — нужно всего лишь стать его покупателем. Сделав самую небольшую покупку, вы можете внести большой вклад в помощь нуждающимся: спасти кого-то от голода или помочь приобрести необходимые для кого-то лекарства. И совершить хорошее дело можно уже сейчас — ваше добро обязательно вернется к вам в наступившем году.
Вы можете не только совершать покупки для своей семьи и экономить семейный бюджет, но и сдавать ненужную одежду в хорошем состоянии в пункт приема благотворительного фонда "Облака". Сотрудники организации при этом обращаются с небольшой просьбой - перед пожертвованием предварительно постирать одежду.
В пункт приема можно сдать следующие вещи:
— взрослая мужская и женская одежда на любой сезон (платья, брюки, жакеты, футболки, рубашки, костюмы, свитеры, колготки, нижнее белье верхнее, шарфы, палантины, майки, кальсоны по сезону, нижнее белье — по понятным причинам только новое);
— детская одежда, по возрасту от новорожденных и до 18 лет;
— женская и мужская обувь на любой сезон в целом состоянии;
— детская обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек размером от 1 года на любой сезон;
— для новорожденных: пеленки, пледы, конверты;
— постельное белье, полотенца;
— одеяла, подушки, пледы;
— детские игрушки;
— развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии;
— отделочные материалы для ремонта, которые, возможно, остались после вашего ремонта в малых количествах;
— кухонная посуда, бытовая химия и многое другое.
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной")
Телефон: 8-961-231-35-05
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
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