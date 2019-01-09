Возле кафе-кондитерской хлебобулочного предприятия Великого Новгорода появилась праздничная елка, сделанная из батонов, сообщается в группе "Господин Великий Новгород" во "ВКонтакте".
Очевидцы уверяют, что хлебное дерево настоящее. То есть муляжи в изготовлении применять не стали, а обвесили каркас реальными батонами местного производства.
Большинство жителей осудили подобную инсталляцию: "Ужас", "Совсем офигели", "Даже если муляжи", "Это же хлеб". Авторов даже предложили отправить в блокадный Ленинград.
Людей не устроило и объяснение, что хлеб мог оказаться несвежим или плесневелым и его решили таким образом использовать: "Это просто кощунство, так с хлебом", "И не надо здесь говорить про то, что они черствые или с плесенью — это не оправдание, чтобы так с хлебом обходиться".
Некоторых настолько разозлила "елка", что они даже написали, что испорченные батоны надо было раздать старикам. "Если некуда было девать, а батоны черствели и портились, то почему было старикам не раздать?! Это стыд и позор!" — возмутилась подписчица.
Пришлась по душе елка лишь немногим. "Они этот хлеб производят, в чем проблема? Это их символ, так сказать. Блокадников лично никто спросить-то не удосужится, но от их имени предать анафеме — дело святое", — написали в комментариях.
Одна из продавцов кафе-кондитерской уточнила телеканалу "360", что елку поставили перед новогодними праздниками. С негативной реакцией покупателей женщина, по ее словам, не сталкивалась. "К нам приходят, взяли торт и ушли. Народу постоянно много. Если и общаются люди, то между собой", — заметила продавец.
Комментарии
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