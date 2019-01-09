Среда, 9 Январь, 19:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 67,08
€ 76,91
280917
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Налоговая напоминает россиянам: декларационная кампания-2019 стартовала

, ИА "Амител"
ФНС обращает внимание на то, что с 2019 года действует новая форма налоговой декларации

Фото: nizhnekamsk-rt.ru

В России началась декларационная кампания — сообщить о доходах, полученных в 2018 году, граждане должны до 30 апреля, пишет "Российская газета".

Заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ) по поданной декларации нужно будет до 15 июля 2019 года. Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. В первом случае придется заплатить 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% этой суммы и не менее одной тысячи рублей. Во втором случае (неуплата НДФЛ) штраф составляет 20% от суммы неуплаченного налога.

В числе тех, кто должен отчитаться о своих доходах, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2018 году продавали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, получали дорогие подарки не от близких родственников или доходы из-за границы, сдавали имущество в аренду.

Федеральная налоговая служба обращает внимание на то, что с 2019 года действует новая форма налоговой декларации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
19:26
Сосульки захватили сауну в Саратове: дома, балконы, автомобили и деревья 0
19:08
Коротко о главном: интервью с Томенко, итоги Нового года и новые выходные
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 января
18:51
Создание сверхзвукового гражданского самолета Мантуров назвал "вызовом" 0
18:31
Работники АвтоВАЗа вернулись с каникул и запустили свой конвейер 0
18:11
Налоговая напоминает россиянам: декларационная кампания-2019 стартовала 0
17:51
Штрафы за отсутствие ОСАГО хотят повысить более чем в шесть раз 12
17:32
Тело мужчины обнаружили возле мусорных баков в Барнауле 2
17:23
Сделавших елку из хлеба россиян предложили отправить в блокадный Ленинград 2
17:12
Автобус "Барнаул — Новосибирск" продлили до аэропорта "Толмачево" 3
17:02
Вагоны с водкой и железной рудой перевернулись под Оренбургом 0
16:49
Как россияне будут отдыхать в 2019 году 1
16:37
Допуск только по билетам: на барнаульском автовокзале установят турникеты 6
16:24
Школьники в Южной Корее избили двух россиян утром 1 января 4
16:16
Сказочный Алтай с высоты птичьего полета 0
16:03
Жительница Ямала родила ребенка, находясь в коме после отравления рыбой 1
15:51
Киргизский милиционер одним из первых нарушил запрет на плевки в обществе 2
15:35
Всем спасибо: глава Барнаула оценил, как город пережил новогодние праздники 0
15:24
Как изменились тарифы на ОСАГО в России 3
15:12
Барнаульца с криминальным прошлым судят за смертельное избиение у пивбара 0
15:04
Российскому хоккеисту пообещали пожизненный запас водки за контракт с НХЛ 3
14:48
Машинист-инструктор на Алтае идет под суд за массовый сбор взяток 0
14:33
Когда россиян ждут новые длинные праздники в 2019 году 2
14:23
Бывший первый зам главного спасателя Алтая стал начальником ГУ МЧС в Томске 1
14:11
Новогоднее настроение: когда в Барнауле разберут главный снежный городок 0
14:03
Минобороны рассказало о новом "Ратнике" и очках с системой "свой — чужой" 6
13:49
Золото и глубокие вырезы: невероятные наряды премии "Золотой глобус" — 2019 2
13:34
Топилин поведал о грядущем повышении зарплат, но сроки и размеры не назвал 2
13:22
Дима Билан предложил ввести цензуру на музыку, чтобы не свалиться в "треш" 5
13:13
Ешь, молись, люби: как провели новогодние каникулы алтайские депутаты 0
13:01
Страшный взрыв и заявление патриарха: что произошло за новогодние выходные 1
12:51
Ребенок погиб в Алтайском крае от отравления газом из баллона 2
12:42
Мошенник под личиной работника банка украл у жительницы Барнаула 60 тысяч 1
12:27
17-летняя студентка замерзла насмерть рядом с кафе в Бурятии 8
12:18
Человек в костюме медведя помог грейдеру убрать снег в центре Новосибирска 0
12:03
Жена тульского экс-губернатора продает квартиру с прислугой за 2 млрд руб. 21
11:48
Пешехода сбили на "зебре" в центре Рубцовска 0
11:33
Трагические даты во времена Путина заклеили в парке "Россия — моя история" 8
11:25
Резкое похолодание ударит по Алтаю в самую короткую рабочую неделю года 0
11:21
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за декабрь 2018 года 0
11:14
Как и куда барнаульцам культурно избавиться от новогодней елки 0
11:02
Водитель погиб, пассажирка пострадала: подробности массового ДТП в Барнауле 4
10:54
Раздача бесплатных конфет привела к массовой давке в Курске 16
10:37
Житель Алтая доверился девушке из соцсети и перечислил ей 70 тысяч рублей 10
10:24
Грузовая "Газель" протаранила легковушку в Барнауле 2
10:18
Сестре пенсионерки, погибшей в Магнитогорске, отказали в выдаче матпомощи 27
10:03
Сенат США заблокировал закон об антироссийских санкциях 0
09:49
Житель Горного Алтая проломил стену магазина и украл 27 бутылок пива 0
09:34
Женщин из России и Украины освободили из сексуального рабства в Испании 3
09:21
Пожар на подворье в Новоалтайске тушили 14 человек 0
09:12
Директор Эрмитажа не смог догнать Путина 0
09:02
Депутата и адвоката поймали за браконьерство в заповеднике "Земля леопарда" 4
08:56
Лаос передал России тридцать советских танков Т-34 4
08:44
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу в России 2
08:30
Альфа-Банк запустил инновационную систему удаленной идентификации клиентов 0
08:28
Япония предложит России отказаться от компенсаций бывшим жителям Курил 17
08:06
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 2
07:50
Грешник всея США: интересные факты о досрочно ушедшем президенте Никсоне 0
07:34
Что делать в первый рабочий день, чтобы быстро привыкнуть к работе 5
07:19
Никакой напряженности: Томенко об отношениях с экс-губернатором Карлиным 7
07:03
Огромную квартиру с 5-метровыми потолками продают в Барнауле за 13 млн руб. 10
06:48
Губернатор Томенко скоро получит алтайскую прописку 3
06:32
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 2
06:17
Самая короткая рабочая неделя 2019 года на Алтае начнется с потепления 1
06:01
Рука не дрогнет: интервью с Виктором Томенко о его работе в Алтайском крае 14

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.