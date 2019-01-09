Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Пассажирам барнаульского автовокзала следует знать, что проход на платформы для посадки в автобус в настоящее время осуществляется только по билетам.
"В соответствии с требованиями законодательства по транспортной безопасности на автовокзалах проход (допуск) на платформы для посадки пассажиров в автобусы осуществляется по предъявлении действительных проездных документов (билетов). В случае приобретения электронных билетов по сети Интернет для прохода на платформу может быть предъявлен документ, распечатанный на любом принтере или в кассе по продаже электронных билетов (по предъявлении паспорта) автовокзала, либо в электронном виде: на телефоне, планшете и т.п", — говорится в сообщении предприятия.
Также на автовокзале добавляют, что в настоящее время допуск осуществляется с помощью работника охраны. В дальнейшем планируется перейти на автоматизированные турникеты.
Комментарии
Там справа от здания всегда открыта калитка, ходи не хочу. Вот недавно был. Везде можно без билета ходить.
уже совсем добанулись
За Барнаулом всё-равно кого попало садят на трассе.