Загаданные под Новый год чудеса действительно сбываются. Если загадывать их правильному Деду Морозу. В этом убедились читатели портала Amic.ru, чьи мечты накануне наступления 2019 года исполнила строительная компания "Адалин". Напомним, в преддверии новогодних праздников читателям портала предложили написать письмо Деду Морозу со своими желаниями. В роли зимнего волшебника выступила компания "Адалин", которая пообещала выполнить три самых-самых заветных мечты читателей Amic.ru.

Скажем сразу: писем было много. Желаний еще больше. Некоторые желания наших читателей даже заставили Деда Мороза слегка смутиться. Но в итоге Дедушка проявил великодушие и вместо трех желаний исполнил пять. Но к нему присоединился еще один волшебник — компания "Дверидофф", которая пожелала исполнить непростую мечту семьи барнаульцев. Таким образом, счастливчиков стало шестеро.

Рассказываем о тех, кому повезло:

Кроссовки для чемпиона

Беговые кроссовки от Деда Мороза получил 12-летний Иван. Мальчик серьезно занимается легкой атлетикой, и ему очень была нужна новая спортивная обувь и вера в чудеса:

"Я учусь в 6 классе на 4 и 5. Два года занимаюсь легкой атлетикой, и уже много раз выступал на соревнованиях. Тренировки у меня каждый день. Легкая атлетика мой самый любимый вид спорта. Пусть еще не чемпион, как мой кумир Сергей Шубенков, но стремлюсь к этому. Бег моя жизнь. Я конечно не ребенок, но всё же пишу тебе своё желание: "Дедушка Мороз подари мне на Новый год кроссовки для занятий легкой атлетикой. Старые кроссовки порвались, а на новые, такие как я очень сильно хочу, родители сказали, что денег нет! Ещё у меня есть младший брат, подари кроссовки и ему, чтобы мы не ругались, и он мог бегать со мной. Мой размер 38, а брата 19. Дедушка Мороз дай мне возможность поверить в тебя и чудеса вновь!".

Дед Мороз передал Ивану кроссовки, а младшему брату пожелал сначала хоть немножечко подрасти:

Подарки для внуков

Благодаря нашему Деду Морозу поверила в чудеса и 58-летняя жительница Новоалтайска Людмила. Она обратилась с просьбой помочь ей приобрести подарки для троих внуков: пенсия в 8 тысяч рублей не позволяет особо баловать малышей:

"Меня зовут Людмила, 58 лет, уже на пенсии, но душа так молода и еще верит в чудеса!

Давай знакомиться! Я – бабушка трех замечательных внуков, у которых желаний так много, что пенсия моя в размере 8 тыс. руб. просто не выдержит этот поток детских фантазий! Для себя не прошу ничего, а, вот, к деткам на Новый год хочется прийти не с пустыми руками. Так, вот: внук хочет большую боксерскую грушу, а внучки, конечно, же кукольный дом для Барби. Дорогой Дедушка Мороз, помоги осуществить мечты детворы!"

И конечно же, Дед Мороз не остался равнодушным к просьбе бабушки:

Планшет для умнички

9-летняя Ангелина прислала огромное спасибо Дедушке Морозу за его доброту, волшебство и сказку, которые он дарит всем ежегодно. И попросила для себя планшет для занятий. Несмотря на сложности со здоровьем, девочка обожает учиться и серьезно занимается танцами.

"Здравствуй Дедушка Мороз! Меня зовут Ангелина ,мне 9 лет. Хочу сказать тебе спасибо за твою доброту, за волшебство и за сказку, которую ты даришь всем каждый год (...).

Я не знаю, можешь ли ты подарить мне и моим близким здоровье, счастье и любовь, поэтому попрошу у тебя в качестве подарка на Новый Год планшет . Мои родители пока не могут себе позволить купить мне его. Поэтому я и обращаюсь к тебе, ты же настоящий волшебник! (...)

Четверть я закончила всего с четырьмя четверками (хоть у меня и стоит слуховой имплант), танцы я не пропускала, скоро два выступления, с Тимой (это моя собачка) гуляла каждый день. Маме помогаю по дому, мою посуду, пылесошу. (...)

Еще, Дедушка Мороз, мне бы хотелось сделать для тебя что-нибудь приятное и доброе. Поэтому я оставлю под своей елочкой мои любимые конфеты и печенье — это тебе. Я желаю тебе хорошего Нового Года, спасибо за все".

Это нежное письмо очень растрогало волшебника, и, конечно, он поспешил исполнить мечту девочки.

Сладости для педагогов

С очень серьезной просьбой обратился к Деду Морозу 10-летний Трофим Якименко. Мальчик попросил подарок не для себя, а для педагогов военно-спортивного клуба "Алькор", куда ходит на занятия вместе с братом.

"Дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Трофим Якименко, мне 10 лет. У меня есть брат Федя, ему 7 лет, и мы ходим в военно-спортивный клуб "Алькор". Там работают очень хорошие учителя. И я очень хочу, чтобы ты сделал им подарок и принес военную форму. Мы очень стараемся заниматься хорошо. Участвуем в соревнованиях, хорошо ведем себя на занятиях, слушаемся тренеров. Если у тебя нет формы, то положи, пожалуйста под елку, Сладкие подарки для Михаила Валерьевича, Натальи Александровны, Анастасии Сергеевны. Я тебя очень люблю и верю в твое существование. Спасибо".

К сожалению, у Деда Мороза не хватило времени, чтобы изготовить форму для всех воспитанников клуба, но сладкими подарками коллектив "Алькора" и ребят он обеспечил.

Очки для мамы

33-летняя жительница Барнаула Татьяна попросила у Деда Мороза дом или "хотя бы новые очки". Женщина написала, что является инвалидом, работает в Барнауле и старается как можно чаще навещать своего маленького сынишку, который пока живет у бабушки, так как у мамы своего жилья еще нет.

Увы, подарить дом даже "Адалин" не в состоянии, а вот подарочный сертификат в оптику Татьяна получила.

Дверь для Тимоши

Расскажем и еще об одной мечте, которая скоро сбудется: в квартире семьи Сушковых будет хорошая входная дверь с шумоизоляцией. Семья воспитывает двух сыновей. У старшего — ДЦП, и все финансы уходят на борьбу с этим недугом. А спокойно спать мальчику мешает шум в подъезде.

"Мы знаем,что ты настоящий волшебник,и можешь исполнить любое желание.Меня зовут Татьяна,мне 35 лет,но я до сих пор верю,что в волшебную новогоднюю ночь происходит чудо, исполняются мечты и осуществляются самые заветные желания. Расскажу немного о себе. У меня прекрасная семья, любимый муж и двое сыночков. Старший сын Тимофей особенный ребенок, у него ДЦП,ему 7 лет, и пока он не может самостоятельно ходить, сидеть и говорить. Поэтому самое заветное мое желание, чтобы мой сыночек мог бегать как все детки, разговаривать, играть.Но этого всего мы добьемся сами, путем ежедневных тренировок, пусть и не в 2019 году, но это будет, мы точно знаем. А у тебя, дорогой Дедушка Мороз, мы хотели попросить входную дверь с шумоизоляцией. Наша дверь совсем старенькая. А так как мы живем на первом этаже,нам постоянно мешают шумы из подъезда,они нарушают и обеденный и ночной сон нашего Тимофея, что категорически запрещено по медицинским показаниям. Дорогой Дедушка, пожалуйста, не оставь нашу просьбу без внимания. Спасибо, верим в чудо!"

Добрым волшебником для этой семьи стала компания "Дверидофф". К сожалению, дверь в квартиру потребовалась нестандартная, ее пришлось специально заказывать на заводе-изготовителе. Доставить ее обещают в феврале, тогда же и установят.

Что еще просили у Деда Мороза читатели Amic.ru:

Квартиры, частный дом, дачи, поездку на море и путешествие за границу, велосипед, автомобили, квадрокоптер, игровую приставку PlayStation 4, погасить ипотеку, диван, снегоуборочную машину и даже... детей. К сожалению, наши Деды Морозы не могут исполнить все эти просьбы, но мы в редакции ИА "Амител" очень надеемся, что настоящий зимний волшебник обязательно исполнит все желания наших читателей в наступившем 2019-м году. Главное — верить в чудеса и самим прилагать хоть немного усилий для их исполнения. С Новым годом!