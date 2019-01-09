Автобус "Барнаул — Новосибирск" продлили до аэропорта "Толмачево"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Маршрут автобуса "Барнаул — Новосибирск" продлили до аэропорта "Толмачево", сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Такая практика действует с 3 января этого года. Автобусный рейс, о котором идет речь, отправляется из Барнаула в 13:40 ежедневно, кроме среды. На автовокзал Новосибирска автобус приходит в 18:10, а в "Толмачево" — в 19:50.
Телефон справочной службы: (3852) 61-79-79.
Комментарии
Час сорок от Н-ска до Толмачёво? Сколько же заплатили таксёры за такую "оперативность"?
17:22, нормально,самый час пик. Мы на 111 утром за час доезжали
время прибытие не актуальное. надо где то в районе часа - трех ночи