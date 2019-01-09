Фото: kirovnet.ru
Тело мужчины обнаружили в среду, 9 января, на улице в Ленинском районе Барнаула, проинформировали в паблике "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что тело было найдено на улице Георгия Исакова возле мусорных баков. "На месте происшествия работает скорая и полиция", — говорится в сообщении.
В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что информация относительно произошедшего уточняется.
Комментарии
Дожили! Мужыка кто-то выкинул.
это дэд марос, он же Евпатий коловрат, он же Куртка Бейна, он же Геноцид эклеров, он же ек... никому не нужен- вот и выкинули...