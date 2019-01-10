Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Резкое похолодание ожидается в Алтайском крае в четверг, 10 января, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
"На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица", — сообщают синоптики. Днем в крае будет -9...-14 градусов, в западных районах -15...-20 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду, с усилением до 14 метров.
В Барнауле временами снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -9...-11 градусов с похолоданием к концу дня до -15 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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