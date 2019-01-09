Глава Минпромторга России Дмитрий Мантуров заявил, что в стране заняты разработкой сверхзвукового гражданского самолета. Сейчас она находится на стадии предпроектных исследований, сообщает "Интерфакс".
Мантуров отметил, что промышленные компании, а также научные специалисты США, Европы и Японии разрабатывают сверхвзуковой самолет на протяжении последних нескольких лет.
"Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования", — добавил министр, подчеркнув, что ведомство внимательно следит за ходом работ.
Создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолета Мантуров назвал "самым большим вызовом для современной мировой гражданской авиации".
Ранее генеральный директор ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института) Кирилл Сыпало рассказал, что гиперзвуковой гражданский самолет может появиться в России через 10-15 лет. В проекте предполагается использование двигателя на жидком водороде.
Комментарии
пущай на луну летит к рагозину и оттудова на марс к 2030 году.
сухой суперджет и мс-21 уже тама.