Саратов завалило снегом, а на домах образовались огромные сосульки. Жители выкладывают фото и видео в соцсети. В паблике "Типичный Саратов" даже объявили конкурс, пишет "Дождь".
В социальных сетях активно обсуждается размер сосульки, "выращенной" на одной из многоэтажек. "Сталактит" уходит с крыши вниз на три этажа.
Как сообщают местные СМИ, сегодня на совещании губернатор Валерий Радаев поручил подчиненным сконцентрироваться на расчистке сосулек. "Глыбы льда свисают с крыш, несут опасность для людей. Нужно немедленно направить все возможные ресурсы на расчистку кровли домов. Жестко принимайте решения в отношении управляющих компаний, если для этого есть все основания", — заявил глава региона.
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