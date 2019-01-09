Певица из Алтайского края Карина Шаноева примет участие в конкурсе "Новая звезда", который проходит на телеканале "Звезда", пишет "Катунь 24".
5 января 2019 года прошел финал конкурса, на котором жюри выбрало победителя. Конкурс выиграла Тамара Дудуния из Смоленской области. Сейчас открыто голосование за победителя конкурса по версии телезрителей. На это звание, в частности, претендует Карина.
Карина учится в 11 классе. С трех лет занимается в вокальной студии. Жители регионов уже голосуют за своих фаворитов. Поддержать конкурсанта можно посредством SMS на номер участника до 12 января. Подробности можно узнать в официальной группе проекта.
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