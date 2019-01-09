В Краснодарском крае статуя Снегурочки едва не убила девочку, сообщает канал Life Shot, публикуя сам момент инцидента.
"Снегурочка чуть не убила ребенка в Краснодарском крае. Новогоднее настроение официально закончилось. Девочка, кажется, так и не поняла, что случилось. Зато у мамы теперь есть серьезные вопросы к местной администрации", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как на одной из площадок города играет маленький ребенок. Девочка бегает между фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Вдруг у Снегурочки отваливается голова, которая падает на то место, где девочка находилась долю секунды назад. Видео снимала мать ребенка.
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