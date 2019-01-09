Следственное управление СК России по Алтайскому краю отчиталось, как новогодние праздничные дни прошли в регионе в плане криминальном.
Отмечается, что для следователей и криминалистов праздники не отличались от рабочих будней. Ежедневно поступали сообщения о совершении тяжких и особо тяжких преступлений против личности, гибели людей при пожарах и не только.
Так, за период с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года было возбуждено 7 уголовных дел по фактам убийств (ст. 105 УК РФ), большинство из которых раскрыты, 2 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Возбуждено несколько уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы.
"Причиной совершения большинства особо тяжких преступлений стало распитие спиртных напитков и внезапно возникшие ссоры", — отметили в ведомстве.
К примеру, в ночь с 6 на 7 января 2019 года в одной из квартир Рубцовска произошел конфликт между хозяином и соседкой. В ходе ссоры мужчина нанес женщине не менее 10 ударов молотком. От полученных телесных повреждений 48-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме расследования умышленных особо тяжких преступлений проводились доследственные проверки по фактам гибели граждан в результате пожаров. За указанный период произошло 13 случаев пожаров с гибелью людей. Причинами возгораний стало, в основном, неосторожное обращение с огнем, неисправность печного отопления и нарушение правил пожарной безопасности при его эксплуатации, неправильная эксплуатация бытовых электроприборов.
К примеру, вечером 7 января 2019 года в Заринске произошло возгорание в частном жилом доме. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин, которые ранее в помещении распивали спиртное. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.
В Михайловском районе за новогодние праздники произошло максимальное количество пожаров с гибелью людей. 3 января в селе Михайловка в частном жилом доме при тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. В этом же населенном пункте 7 января в результате пожара в жилом доме погибли двое мужчин. 5 января в поселке Малиновое озеро в одной из квартир жилого дома погибли супруги, отравившись угарным газом.
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