Фото: avito.ru
Огромную усадьбу площадью 1400 квадратных метров продают под Бийском за 190 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом в классическом стиле построен по авторскому проекту. "Объект расположен в экологической чистой зоне, в благоприятном уединенном месте, у верховья реки и обширной лесной зоны", — отмечает автор объявления.
На охраняемой территории площадью 1,5 гектара также имеется дом охраны, зона для барбекю и прочих приготовлений, летняя кухня, беседка в окружении елей, фонтан, прогулочные дорожки с ночным освещением, цветочные клумбы, солнечное патио, фруктовый сад, место для спортивных площадок и теннисного корта. Также есть огород с теплицей и различными посадками.
На участке выполнен ландшафтный дизайн. В доме находится пять спален, в каждой из которых имеется своя ванная и гардеробная комнаты, рабочий кабинет в классическом стиле, большой зимний сад, кухня, столовая, просторный зал с камином, бассейн, сауна, спортивный зал, бильярдная комната, винная комната, душевые, постирочные, котельная, холодильная комната, комната для персонала, гараж на три авто.
При строительстве и отделке дома использовались самые качественные европейские материалы на заказ, а также итальянская мебель по индивидуальному проекту.
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