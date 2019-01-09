22-летний житель Алтайского края обвиняется в убийстве малолетнего ребенка, сообщает региональный СК.
По данным следствия, вечером 29 декабря 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился один в доме с малолетним ребенком своей сожительницы.
"В то время, когда мальчик закапризничал, мужчина начал применять к нему физическую силу и задушил его", — говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.
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