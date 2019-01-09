22-летний житель Алтайского края обвиняется в убийстве малолетнего ребенка, сообщает региональный СК.
По данным следствия, вечером 29 декабря 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился один в доме с малолетним ребенком своей сожительницы.
"В то время, когда мальчик закапризничал, мужчина начал применять к нему физическую силу и задушил его", — говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.
Комментарии
из 30 000 убитых за год - 20 000 по пьяни.
В России за убийство в 2017 году были осуждены 8300 человек, большинство из которых — пьяные и безработные. Среднестатистического российского убийцу описал глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
— Из них более 70% — трудоспособные граждане без постоянного источника дохода, также более 70% в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, — заявил он на совещании председателей судов субъектов России по итогам работы за 2017 год.