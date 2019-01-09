Житель Барнаула убил соседа по общежитию на "дуэли" в лесополосе

В Алтайском крае 20-летний житель Барнаула обвиняется в убийстве соседа по общежитию на почве личной неприязни, сообщает региональный СК.
По данным следствия, в октябре 2018 года в Барнауле между обвиняемым и соседом по общежитию, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на бытовой почве.
"В ходе конфликта мужчины вышли к лесополосе, расположенной недалеко от общежития, где продолжили словесную ссору, перешедшую в драку. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес соседу 32 удара по голове и телу, от которых мужчина потерял сознание. Молодой человек имеющимся ножом перерезал потерпевшему горло, после чего отнес тело в лесополосу, забросав мусорными пакетами", — говорится в сообщении ведомства.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Он объяснил свои действия тем, что сосед, находясь в состоянии алкогольного опьянения, постоянно и необоснованно оскорблял его. Дело направлено в суд.
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