Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в интервью изданию Золочев.НЕТ призвала бить по лицу соотечественников обувью, если они несогласны с исключительностью украинского языка, сообщает телеканал "360".
По мнению Фарион, государство не должно оказывать никакой поддержки тем, кто говорит по-русски — ни в поступлении в вуз, ни при устройстве на работу.
"Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу. И все. С такими не говорят, им ничего не доказывают", — сказала Ирина Фарион.
Также она предложила русскоговорящим украинцам покинуть страну.
Ранее Фарион назвала русскоговорящих украинцев умственно отсталыми. "Они умственно отсталые, эти русскоязычные!" — заявила политик.
Также она заявляла, что русский язык — это "язык оккупантов", а украинцев необходимо "приучать" использовать в публичном пространстве только государственный язык.
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