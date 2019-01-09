Среда, 9 Январь, 23:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 67,08
€ 76,91
279418
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Топливо в регионах после повышения НДС стало дороже, чем в обещаниях Путина

, ИА "Амител"
В декабре президент говорил, что рост цен на бензин не превысит 1-1,5%, однако подорожание оказалось сильнее

Фото: benzin-price.ru

Стоимость нефтепродуктов в рознице начала расти в регионах России вслед за повышением НДС, который с 1 января 2019 года увеличился с 18% до 20%, пишет "Интерфакс".

В конце 2018 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заверил, что рост цен на бензин в начале 2019 года из-за НДС не превысит 1-1,5%. При этом он выразил надежду, что правительство не допустит дальнейших скачков цен на топливо. "Да, возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января. Я не думаю, что она будет значительной — в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем рынке", — сказал тогда Путин.

Сибирь. В управлении ФАС по Томской области сообщили, что в начале января выросли розничные цены на зимнее дизтопливо. Так, АО "Томскнефтепродукт" ВНК (принадлежит "Роснефти") с 5 января увеличило стоимость зимнего ДТ на 1,6%, до 47,3 руб./л, ОАО "Газпромнефть-центр" с 4 января увеличило стоимость зимнего ДТ на 1,6%, до 47,3-47,8 руб./л. Стоимость Аи-92 и Аи-95 на этих заправках осталась прежней. Цены на топливо у крупнейшей независимой сети АЗС в регионе сети ООО "Сибнефтепродукт" (бренд ELKE Auto, 12 АЗС) с начала года не изменились.

Управление ФАС по республике Хакасия в первый рабочий день 2019 года зафиксировало рост цен на зимнее дизельное топливо (ДТ) на автозаправках АО "Хакаснефтепродукт ВНК" (входит в "Роснефть"). По сравнению с 28 декабря прошлого года стоимость зимнего ДТ на АЗС компании выросла на 0,8 рубля (1,7%), до 48,1 руб./л. Стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 осталась прежней, реализуется на заправках АО "Хакаснефтепродукт ВНК" по 42,1 руб./л и 40,4 руб./л соответственно.

Стоимость топлива на АЗС другого крупного оператора в Хакасии — компании "ХТК — Абакан" — не изменилась. Зимнее ДТ реализуется по 48,9 руб./л, Аи-95 — по 42,9 руб./л, Аи-92 — по 40,9 руб./л.

Дальний Восток. Цены на АЗС АО "ННК-Приморнефтепродукт" ("Нефтегазхолдинг") с 5 января 2019 года выросли на 1,6-1,7%. Так, стоимость Аи-92 увеличилась с 41,9 рубля за литр (руб./л) до 42,61 руб./л, Аи-95 — с 42,8 руб./л до 43,52 руб./л, зимнего дизтоплива — с 46,85 руб./л до 47,64 руб./л. На АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт" (НК "Роснефть") цены изменились с 6 января — рост произошел на 1,6% по всем видам топлива. В обеих компаниях "Интерфаксу" рост цен объяснили увеличением ставки НДС с 18 до 20%.

При этом независимая сеть "Октант" (Приморье) с 5 января снизила цены на бензин и дизтопливо на 2-9% в зависимости от вида. Так, стоимость Аи-92 в настоящее время на АЗС сети составляет 42,97 руб./л, Аи-95 — 43,97 руб./л, дизтоплива — 49,97 руб./л.

По данным управления ФАС по Магаданской области, оптовые цены на топливо ООО "Колыманефтепродукт" (принадлежит местной предпринимательнице Федосье Суханкиной) с 1 января выросли на 1,5-1,7%. Вслед за оптовыми также с 1 января выросли цены у розничных поставщиков: ООО "Магаданнефто" (также принадлежит Суханкиной) и ООО "Тосмар" синхронно подняли цены, увеличив стоимость Аи-92 на 1,6% — до 49,6 руб./л, Аи-95 — на 1,7%, до 54,7 руб./л, зимнего ДТ — на 1,7%, до 55,2 руб./л. ООО "ТД Магсервис" подняло цены на Аи-92 на 1,2% — до 52,6 руб./л, на Аи-95 — на 3%, до 57,7 руб./л, на зимнее ДТ — 3,4% — до 58,2 руб./л.

Амурское управления ФАС России отмечает, что с 24 декабря 2018 года по 6 января 2019 года оптовые цены на топливо в регионе не изменились. Однако произошло повышение розничных цен на одной из сетей АЗС на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо в среднем в пределах 1,7%.

В Якутии с 1 января также выросли цены на бензин АО "Саханефтегазсбыт" (принадлежит Якутии в лице министерства имущественных отношений). Согласно прайсу, опубликованному на сайте компании, цены на все виды топлива выросли на 1,2 рубля. Так, литр Аи-92 подорожал на 2,2%, до 56 руб./л, Аи-95 — на 2,2%, до 56,8 руб./л, ДТ — на 2,1%, до 57,2 руб./л.

По данным на 9 января на АЗС "Роснефти" на Сахалине цены на топливо выросли на 1,6-1,7%. Так, литр Аи-92 стоит 43,8 рубля (рост на 1,6%), Аи-95 — 45,35 рубля (1,7%), дизельного топлива — 50,7 рубля (1,6%). При этом на АЗС размещены объявления о том, что рост цен связан с повышением ставки НДС в России.

Поволжье. АНК "Башнефть" (контролируется "Роснефтью") с 6 января повысила в Башкирии розничные цены на топливо на 0,6-0,8 рубля. Согласно данным ООО "Башнефть-Розница", цена одного литра Аи-92, ATUM-92, ATUM-95 после изменения составила 40,95 руб./л., 41,55 руб./л. и 44 руб./л. соответственно. Цена дизельного топлива увеличилась до 46,25 руб./л. Как сообщается в размещенных на АЗС компании объявлениях, "изменение розничных цен на топливо в январе 2019 года связано исключительно с переходом на новую ставку НДС".

Как отмечает "Интерфакс", в "Роснефти" не стали комментировать рост цен на топливо выше обещанного уровня. "Другие вертикально-интегрированные нефтяные компании пока не предоставили комментарии", — пояснило агентство.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

9.01.2019 22:05
гость

и кто бы сомневался что оно не вырастет в цене

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
23:15
Житель Барнаула убил соседа по общежитию на "дуэли" в лесополосе 0
22:51
Убийцу двух женщин приговорили к расстрелу в Беларуси 0
22:31
Когда язык, как помело: в Казани проверят видео в Instagram о взятках 0
22:13
Украинцев предложили бить ботинком по лицу за разговоры на русском языке 0
21:55
Топливо в регионах после повышения НДС стало дороже, чем в обещаниях Путина 1
21:35
Судебные приставы арестовали артистов цирка во время выступления в Уфе 0
21:11
Житель Алтая за два дня до Нового года убил годовалого ребенка сожительницы 1
20:53
Бензин на заправках крупных компаний подорожал с 1 января 2019 года 1
20:32
Криминальная сторона новогодних праздников на Алтае с конкретными примерами 0
20:23
Снегурочка чуть не убила ребенка в Краснодарском крае 0
19:52
Певица из Алтайского края борется за победу в "Новой звезде" 0
19:26
Сосульки захватили сауну в Саратове: дома, балконы, автомобили и деревья 0
19:08
Коротко о главном: интервью с Томенко, итоги Нового года и новые выходные
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 января
18:51
Создание сверхзвукового гражданского самолета Мантуров назвал "вызовом" 4
18:31
Работники АвтоВАЗа вернулись с каникул и запустили свой конвейер 0
18:11
Налоговая напоминает россиянам: декларационная кампания-2019 стартовала 0
17:51
Штрафы за отсутствие ОСАГО хотят повысить более чем в шесть раз 18
17:32
Тело мужчины обнаружили возле мусорных баков в Барнауле 4
17:23
Сделавших елку из хлеба россиян предложили отправить в блокадный Ленинград 4
17:12
Автобус "Барнаул — Новосибирск" продлили до аэропорта "Толмачево" 3
17:02
Вагоны с водкой и железной рудой перевернулись под Оренбургом 0
16:49
Как россияне будут отдыхать в 2019 году 1
16:37
Допуск только по билетам: на барнаульском автовокзале установят турникеты 6
16:24
Школьники в Южной Корее избили двух россиян утром 1 января 5
16:16
Сказочный Алтай с высоты птичьего полета 0
16:03
Жительница Ямала родила ребенка, находясь в коме после отравления рыбой 1
15:51
Киргизский милиционер одним из первых нарушил запрет на плевки в обществе 2
15:35
Всем спасибо: глава Барнаула оценил, как город пережил новогодние праздники 0
15:24
Как изменились тарифы на ОСАГО в России 3
15:12
Барнаульца с криминальным прошлым судят за смертельное избиение у пивбара 0
15:04
Российскому хоккеисту пообещали пожизненный запас водки за контракт с НХЛ 3
14:48
Машинист-инструктор на Алтае идет под суд за массовый сбор взяток 0
14:33
Когда россиян ждут новые длинные праздники в 2019 году 2
14:23
Бывший первый зам главного спасателя Алтая стал начальником ГУ МЧС в Томске 1
14:11
Новогоднее настроение: когда в Барнауле разберут главный снежный городок 0
14:03
Минобороны рассказало о новом "Ратнике" и очках с системой "свой — чужой" 6
13:49
Золото и глубокие вырезы: невероятные наряды премии "Золотой глобус" — 2019 2
13:34
Топилин поведал о грядущем повышении зарплат, но сроки и размеры не назвал 3
13:22
Дима Билан предложил ввести цензуру на музыку, чтобы не свалиться в "треш" 5
13:13
Ешь, молись, люби: как провели новогодние каникулы алтайские депутаты 0
13:01
Страшный взрыв и заявление патриарха: что произошло за новогодние выходные 1
12:51
Ребенок погиб в Алтайском крае от отравления газом из баллона 2
12:42
Мошенник под личиной работника банка украл у жительницы Барнаула 60 тысяч 1
12:27
17-летняя студентка замерзла насмерть рядом с кафе в Бурятии 8
12:18
Человек в костюме медведя помог грейдеру убрать снег в центре Новосибирска 0
12:03
Жена тульского экс-губернатора продает квартиру с прислугой за 2 млрд руб. 25
11:48
Пешехода сбили на "зебре" в центре Рубцовска 0
11:33
Трагические даты во времена Путина заклеили в парке "Россия — моя история" 8
11:25
Резкое похолодание ударит по Алтаю в самую короткую рабочую неделю года 0
11:21
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за декабрь 2018 года 0
11:14
Как и куда барнаульцам культурно избавиться от новогодней елки 0
11:02
Водитель погиб, пассажирка пострадала: подробности массового ДТП в Барнауле 4
10:54
Раздача бесплатных конфет привела к массовой давке в Курске 16
10:37
Житель Алтая доверился девушке из соцсети и перечислил ей 70 тысяч рублей 11
10:24
Грузовая "Газель" протаранила легковушку в Барнауле 2
10:18
Сестре пенсионерки, погибшей в Магнитогорске, отказали в выдаче матпомощи 27
10:03
Сенат США заблокировал закон об антироссийских санкциях 0
09:49
Житель Горного Алтая проломил стену магазина и украл 27 бутылок пива 0
09:34
Женщин из России и Украины освободили из сексуального рабства в Испании 3
09:21
Пожар на подворье в Новоалтайске тушили 14 человек 0
09:12
Директор Эрмитажа не смог догнать Путина 0
09:02
Депутата и адвоката поймали за браконьерство в заповеднике "Земля леопарда" 4
08:56
Лаос передал России тридцать советских танков Т-34 4
08:44
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу в России 2
08:30
Альфа-Банк запустил инновационную систему удаленной идентификации клиентов 0
08:28
Япония предложит России отказаться от компенсаций бывшим жителям Курил 17
08:06
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 2
07:50
Грешник всея США: интересные факты о досрочно ушедшем президенте Никсоне 0
07:34
Что делать в первый рабочий день, чтобы быстро привыкнуть к работе 5
07:19
Никакой напряженности: Томенко об отношениях с экс-губернатором Карлиным 7
07:03
Огромную квартиру с 5-метровыми потолками продают в Барнауле за 13 млн руб. 10
06:48
Губернатор Томенко скоро получит алтайскую прописку 3
06:32
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 2
06:17
Самая короткая рабочая неделя 2019 года на Алтае начнется с потепления 1
06:01
Рука не дрогнет: интервью с Виктором Томенко о его работе в Алтайском крае 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.