Стоимость нефтепродуктов в рознице начала расти в регионах России вслед за повышением НДС, который с 1 января 2019 года увеличился с 18% до 20%, пишет "Интерфакс".
В конце 2018 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заверил, что рост цен на бензин в начале 2019 года из-за НДС не превысит 1-1,5%. При этом он выразил надежду, что правительство не допустит дальнейших скачков цен на топливо. "Да, возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января. Я не думаю, что она будет значительной — в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем рынке", — сказал тогда Путин.
Сибирь. В управлении ФАС по Томской области сообщили, что в начале января выросли розничные цены на зимнее дизтопливо. Так, АО "Томскнефтепродукт" ВНК (принадлежит "Роснефти") с 5 января увеличило стоимость зимнего ДТ на 1,6%, до 47,3 руб./л, ОАО "Газпромнефть-центр" с 4 января увеличило стоимость зимнего ДТ на 1,6%, до 47,3-47,8 руб./л. Стоимость Аи-92 и Аи-95 на этих заправках осталась прежней. Цены на топливо у крупнейшей независимой сети АЗС в регионе сети ООО "Сибнефтепродукт" (бренд ELKE Auto, 12 АЗС) с начала года не изменились.
Управление ФАС по республике Хакасия в первый рабочий день 2019 года зафиксировало рост цен на зимнее дизельное топливо (ДТ) на автозаправках АО "Хакаснефтепродукт ВНК" (входит в "Роснефть"). По сравнению с 28 декабря прошлого года стоимость зимнего ДТ на АЗС компании выросла на 0,8 рубля (1,7%), до 48,1 руб./л. Стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 осталась прежней, реализуется на заправках АО "Хакаснефтепродукт ВНК" по 42,1 руб./л и 40,4 руб./л соответственно.
Стоимость топлива на АЗС другого крупного оператора в Хакасии — компании "ХТК — Абакан" — не изменилась. Зимнее ДТ реализуется по 48,9 руб./л, Аи-95 — по 42,9 руб./л, Аи-92 — по 40,9 руб./л.
Дальний Восток. Цены на АЗС АО "ННК-Приморнефтепродукт" ("Нефтегазхолдинг") с 5 января 2019 года выросли на 1,6-1,7%. Так, стоимость Аи-92 увеличилась с 41,9 рубля за литр (руб./л) до 42,61 руб./л, Аи-95 — с 42,8 руб./л до 43,52 руб./л, зимнего дизтоплива — с 46,85 руб./л до 47,64 руб./л. На АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт" (НК "Роснефть") цены изменились с 6 января — рост произошел на 1,6% по всем видам топлива. В обеих компаниях "Интерфаксу" рост цен объяснили увеличением ставки НДС с 18 до 20%.
При этом независимая сеть "Октант" (Приморье) с 5 января снизила цены на бензин и дизтопливо на 2-9% в зависимости от вида. Так, стоимость Аи-92 в настоящее время на АЗС сети составляет 42,97 руб./л, Аи-95 — 43,97 руб./л, дизтоплива — 49,97 руб./л.
По данным управления ФАС по Магаданской области, оптовые цены на топливо ООО "Колыманефтепродукт" (принадлежит местной предпринимательнице Федосье Суханкиной) с 1 января выросли на 1,5-1,7%. Вслед за оптовыми также с 1 января выросли цены у розничных поставщиков: ООО "Магаданнефто" (также принадлежит Суханкиной) и ООО "Тосмар" синхронно подняли цены, увеличив стоимость Аи-92 на 1,6% — до 49,6 руб./л, Аи-95 — на 1,7%, до 54,7 руб./л, зимнего ДТ — на 1,7%, до 55,2 руб./л. ООО "ТД Магсервис" подняло цены на Аи-92 на 1,2% — до 52,6 руб./л, на Аи-95 — на 3%, до 57,7 руб./л, на зимнее ДТ — 3,4% — до 58,2 руб./л.
Амурское управления ФАС России отмечает, что с 24 декабря 2018 года по 6 января 2019 года оптовые цены на топливо в регионе не изменились. Однако произошло повышение розничных цен на одной из сетей АЗС на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо в среднем в пределах 1,7%.
В Якутии с 1 января также выросли цены на бензин АО "Саханефтегазсбыт" (принадлежит Якутии в лице министерства имущественных отношений). Согласно прайсу, опубликованному на сайте компании, цены на все виды топлива выросли на 1,2 рубля. Так, литр Аи-92 подорожал на 2,2%, до 56 руб./л, Аи-95 — на 2,2%, до 56,8 руб./л, ДТ — на 2,1%, до 57,2 руб./л.
По данным на 9 января на АЗС "Роснефти" на Сахалине цены на топливо выросли на 1,6-1,7%. Так, литр Аи-92 стоит 43,8 рубля (рост на 1,6%), Аи-95 — 45,35 рубля (1,7%), дизельного топлива — 50,7 рубля (1,6%). При этом на АЗС размещены объявления о том, что рост цен связан с повышением ставки НДС в России.
Поволжье. АНК "Башнефть" (контролируется "Роснефтью") с 6 января повысила в Башкирии розничные цены на топливо на 0,6-0,8 рубля. Согласно данным ООО "Башнефть-Розница", цена одного литра Аи-92, ATUM-92, ATUM-95 после изменения составила 40,95 руб./л., 41,55 руб./л. и 44 руб./л. соответственно. Цена дизельного топлива увеличилась до 46,25 руб./л. Как сообщается в размещенных на АЗС компании объявлениях, "изменение розничных цен на топливо в январе 2019 года связано исключительно с переходом на новую ставку НДС".
Как отмечает "Интерфакс", в "Роснефти" не стали комментировать рост цен на топливо выше обещанного уровня. "Другие вертикально-интегрированные нефтяные компании пока не предоставили комментарии", — пояснило агентство.
Комментарии
и кто бы сомневался что оно не вырастет в цене