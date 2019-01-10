Фото: ligazakon.ru
Водителей в Алтайском крае уже начали готовить к росту цен на топливо, который уже наблюдается в регионах страны.
Накануне корреспондент портала Amic.ru, побывав на АЗС одной из крупнейших нефтяных компаний, увидел на кассе табличку следующего содержания: "Уважаемые клиенты! Увеличение розничных цен на топливо в январе 2019 года связано исключительно с повышением НДС с 18% до 20%".
На вопрос, связанный с тем, что пока что цены на топливо вроде бы еще не повысили, оператор заправки прямо ответила: "Ну вы же знаете, это у нас всегда нежданчик".
Кстати, буквально вечером 9 января из регионов страны начали поступать новости о росте розничных цен на горючее.
Очевидно, что Алтайский край эта тенденция стороной не обойдет.
При этом стоит отметить, что в декабре прошлого года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду, что рост цен на бензин в начале 2019-го из-за увеличения НДС не превысит 1-1,5%.
Напомним также, что в последний раз существенный рост цен на топливо в Алтайском крае наблюдался в мае – начале июня 2018 года.
После этого ситуация с ценообразованием на розничном рынке ГСМ в регионе стабилизировалась.
Комментарии
Будем посмотреть, Вовкины ~1,5%
Исключительно из-за эффективной экономической политики дедушки. Дедушка уходи!!!!
Нежданчик, это когда они не растут. #дедушкауходи
Как же ты надоел "гарант". Серый бездарь.