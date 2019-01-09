Убийцу двух женщин приговорили к расстрелу в Беларуси

В Республике Беларусь суд приговорил к смертной казни 36-летнего местного жителя Александра Осиповича, который убил двух молодых женщин, говорится на сайте правозащитного центра "Весна".
Мужчина познакомился с 26-летней Алесей и 27-летней Кристиной в кафе летом 2018 года. Компания взяла такси и направилась к Александру домой. Во время распития спиртных напитков произошел конфликт.
Утром 20 июля одна из женщин обратилась в правоохранительные органы. Она заявила, что находится в ванной и ее хотят убить. Указать точный адрес она не смогла, из-за чего ее долго не могли разыскать.
Трупы остались лежать в ванной до появления полиции. Одной из них мужчина нанес 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы. На теле второй зафиксировали 16 ножевых ранений в области головы и шеи.
Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью". В суде Осипович частично признал свою вину. Он рассказал о попытке расчленить и спрятать трупы.
Гособвинитель решил, что Осипович неспособен к исправлению, и запросил для него смертную казнь в виде расстрела. Произнося последние слова, подсудимый расплакался.
"Что могло меня спровоцировать на такие действия, я не знаю. Сам я человек добрый и сентиментальный. В содеянном раскаиваюсь и у всех прошу прощения. Прошу суд дать мне возможность сохранить жизнь, работать и выплачивать деньги семьям погибших", — сказал подсудимый.
Стоит отметить, что Александр имеет четыре судимости. Всего он отсидел 12 лет — за грабеж, кражу, злостное хулиганство и тяжкие телесные повреждения.
Впрочем, погибшие девушки также неоднократно привлекались к административной ответственности — за кражу, хулиганство, нахождение в нетрезвом состоянии, пьянство.
У каждой из них экспертиза обнаружила от 3,3 до 3,4 промилле алкоголя.
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