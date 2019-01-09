В Казани прокуратура проверяет видео, на котором женщина, представляясь сестрой одного из преподавателей КГАСУ, предлагает за взятку устроить "тупых деток" в престижное учебное заведение.
"Прокуратура Татарстана организовала проверку распространенной в ряде соцсетей информации о коррупции в КГАСУ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает ведомство в своем Twitter.
Женщина на видео заявляет, что ее брат — преподаватель КИСИ (теперь Казанский государственный архитектурно-строительный университет — КГАСУ). Она показывает папку с курсом лекций, а также с некими ответами, и предлагает обращаться к ней по возникающим вопросам. Судя по видео, женщина находится в нетрезвом состоянии.
"Если у кого-то есть сильно тупые детки, которых скоро надо пристраивать, милости просим. Программа взяток, пятерка, четверка… Обращайтесь. Все взятки через меня идут", — говорит она, демонстрируя папку.
В папке на титульном листе указаны инициалы — Симаков В.Д. Как отмечают местные СМИ, на сайте университета такой не числится, во всяком случае в числе штатных преподавателей. Однако уточняется, что в 2008 году Симаков Василий Дмитриевич окончил КГАСУ и сейчас работает ведущим инженером "Казанского Гипронииавиапром". Он участвовал в реконструкции московских "Лужников" и строительстве Иннополиса.
Комментарии