Топилин объяснил причины безработицы среди молодежи в России

Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты: Топилин объяснил молодежи безработицу
Министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин рассказал в интервью "Российской газете", что ситуация с безработицей в России среди молодежи — это обычное явление.
В России доля безработных молодых — в возрасте 20-29 лет — составляет 34,3%, тогда как доля пожилых безработных старше 55 лет — 10,8%.
Отвечая на вопрос, почему так происходит, Топилин отметил, что, молодежь не всегда стремится на официальную работу. Часть молодежи предпочитает трудиться в нелегальном секторе.
Во-вторых, ожидания больших зарплат часто не совпадают с реальностью. Особенно у молодых специалистов.
"В-третьих, профессиональные навыки молодых не всегда совпадают с потребностями работодателей", — добавил министр.
Ранее Топилин рассказал о грядущем повышении зарплат в России. Он отметил, что конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя — все это зависит от ситуации в конкретном регионе, и у каждого региона своя схема повышения.
Отмечается, что ранее Роструд создал социальную сеть Skillsnet, связанную с государственным порталом "Работа в России". Сделано это для того, чтобы молодежь могла заявить о своих компетенциях.
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