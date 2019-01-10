Ученые нашли еще одно измерение, объясняя существование темной материи

Самую новую модель расширения Вселенной продемонстрировали общественности ученые из Уппсальского университета в Швеции, сообщает Sciencepop.
Самое интересное: эта модель не опровергает, а наоборот — доказывает существование как минимум одного дополнительного измерения.
Также модель объясняет существование темной материи. С Большого взрыва и до наших дней количество этого вещества растет, но только сейчас исследователи смогли найти объяснение причин этого роста. Ученые считают, что появление темной материи и дополнительного измерения связано с тем, что в процессе расширения вселенная достигла своих естественных границ.
Теперь, продолжая свой вечный бег, Вселенная расширяется за границы своего естественного состояния, уверены исследователи.
По мнению ученых, собственно сама материя является ничем иным, как концами струн, которые способствуют расширению вселенной.
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