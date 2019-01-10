Диетологи назвали пять продуктов, от которых следует отказаться при похудении, особенно, если необходимо избавиться от висцерального жира — того самого, что появляется в области живота, пишет "Российская газета".
В список продуктов, при регулярном употреблении провоцирующих быстрое накопление лишнего веса, попали рис, картофель, макароны, хлебобулочные изделия и сладкие хлопья.
В рамках исследования специалисты заключили, что режим питания с низким содержанием углеводов помог десяткам добровольцев за несколько недель сбросить на 10% больше висцерального жира (и на 4,4% больше общего жира) по сравнению с теми людьми, которые отказались от жирной пищи, но продолжали есть рис, картошку, хлеб и прочее.
Специалисты отметили, что полностью от углеводов отказываться не стоит. Так, тот же белый хлеб можно заменить цельнозерновым, а пюре или жареную картошку — печеной. Любителям пасты стоит выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, а вместо белого риса варить бурый или дикий рис.
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