Четверг, 10 Январь, 07:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 67,08
€ 76,91
280008
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Мэр Саратова пересел на общественный автобус и на час опоздал на работу

, ИА "Амител"
Мэр добирался до своей мэрии почти два с половиной часа

Глава Саратова Михаил Исаев из-за сильного снегопада решил отказаться от поездки на работу на автомобиле. Он сел в городской автобус и не успел на запланированный утренний брифинг, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы мэрии Татьяну Плющеву.

Исаев добирался до мэрии почти два с половиной часа. В конце концов ему пришлось выйти из автобуса — финальный участок пути он прошел пешком. Глава города опоздал на брифинг.

Позже он рассказал, что на одном из узких участков дороги автобус стоял целый час: "Движение было с небольшой скоростью. Единственным узким местом, где мы простояли ровно час, оказался участок от администрации Заводского района по улице Авиастроителей, Орджоникидзе до Т-образного перекрестка (с проспектом Энтузиастов). Там сужение дороги, в том числе из-за парковки личного транспорта".

Мэр обратился к горожанам с просьбой отказаться на время непогоды от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Вечером он также собирается ехать по работе на автобусе.

С начала декабря в Саратове уже выпала трехмесячная норма осадков. По данным пресс-службы городской администрации, на уборку и вывоз такого количества снега с дорог и тротуаров потребуется около трех недель.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
07:19
Виктор Томенко станет гостем прямого эфира на Русском радио в Барнауле 0
07:03
"Это всегда нежданчик": водителей на Алтае готовят к росту цен на бензин 1
06:48
Шикарную виллу с фруктовым садом и винной комнатой продают на Алтае 0
06:32
После новогодних праздников: мемы, которые не дадут вам утонуть в тоске 0
06:17
Снег и резкое похолодание: прогноз погоды в Алтайском крае на 10 января 0
06:01
Не ТЦ едиными: чиновник рассказал о росте промышленности в Барнауле 3
05:57
Володин назвал самую инициативную и самую удачливую фракцию в Госдуме 0
04:53
Мэр Саратова пересел на общественный автобус и на час опоздал на работу 0
03:21
Медведев поручил Мутко довести 147 млн руб. до пострадавших в Магнитогорске 0
02:16
Хоккеист Малкин перевел 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске 0
01:27
Названы пять продуктов, вызывающих рост жира на животе 0
00:47
Ученые нашли еще одно измерение, объясняя существование темной материи 1
23:51
"Почта России" начала взимать пошлины за онлайн-покупки россиян 0
23:34
Топилин объяснил причины безработицы среди молодежи в России 3
23:15
Житель Барнаула убил соседа по общежитию на "дуэли" в лесополосе 0
22:51
Убийцу двух женщин приговорили к расстрелу в Беларуси 0
22:31
Когда язык, как помело: в Казани проверят видео в Instagram о взятках 0
22:13
Украинцев предложили бить ботинком по лицу за разговоры на русском языке 0
21:55
Топливо в регионах после повышения НДС стало дороже, чем в обещаниях Путина 3
21:35
Судебные приставы арестовали артистов цирка во время выступления в Уфе 0
21:11
Житель Алтая за два дня до Нового года убил годовалого ребенка сожительницы 1
20:53
Бензин на заправках крупных компаний подорожал с 1 января 2019 года 1
20:32
Криминальная сторона новогодних праздников на Алтае с конкретными примерами 0
20:23
Снегурочка чуть не убила ребенка в Краснодарском крае 0
19:52
Певица из Алтайского края борется за победу в "Новой звезде" 0
19:26
Сосульки захватили сауну в Саратове: дома, балконы, автомобили и деревья 0
19:08
Коротко о главном: интервью с Томенко, итоги Нового года и новые выходные
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 января
18:51
Создание сверхзвукового гражданского самолета Мантуров назвал "вызовом" 5
18:31
Работники АвтоВАЗа вернулись с каникул и запустили свой конвейер 0
18:11
Налоговая напоминает россиянам: декларационная кампания-2019 стартовала 0
17:51
Штрафы за отсутствие ОСАГО хотят повысить более чем в шесть раз 19
17:32
Тело мужчины обнаружили возле мусорных баков в Барнауле 4
17:23
Сделавших елку из хлеба россиян предложили отправить в блокадный Ленинград 4
17:12
Автобус "Барнаул — Новосибирск" продлили до аэропорта "Толмачево" 3
17:02
Вагоны с водкой и железной рудой перевернулись под Оренбургом 0
16:49
Как россияне будут отдыхать в 2019 году 1
16:37
Допуск только по билетам: на барнаульском автовокзале установят турникеты 6
16:24
Школьники в Южной Корее избили двух россиян утром 1 января 5
16:16
Сказочный Алтай с высоты птичьего полета 0
16:03
Жительница Ямала родила ребенка, находясь в коме после отравления рыбой 1
15:51
Киргизский милиционер одним из первых нарушил запрет на плевки в обществе 2
15:35
Всем спасибо: глава Барнаула оценил, как город пережил новогодние праздники 0
15:24
Как изменились тарифы на ОСАГО в России 3
15:12
Барнаульца с криминальным прошлым судят за смертельное избиение у пивбара 0
15:04
Российскому хоккеисту пообещали пожизненный запас водки за контракт с НХЛ 3
14:48
Машинист-инструктор на Алтае идет под суд за массовый сбор взяток 0
14:33
Когда россиян ждут новые длинные праздники в 2019 году 2
14:23
Бывший первый зам главного спасателя Алтая стал начальником ГУ МЧС в Томске 1
14:11
Новогоднее настроение: когда в Барнауле разберут главный снежный городок 0
14:03
Минобороны рассказало о новом "Ратнике" и очках с системой "свой — чужой" 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.