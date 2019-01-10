Глава Саратова Михаил Исаев из-за сильного снегопада решил отказаться от поездки на работу на автомобиле. Он сел в городской автобус и не успел на запланированный утренний брифинг, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы мэрии Татьяну Плющеву.
Исаев добирался до мэрии почти два с половиной часа. В конце концов ему пришлось выйти из автобуса — финальный участок пути он прошел пешком. Глава города опоздал на брифинг.
Позже он рассказал, что на одном из узких участков дороги автобус стоял целый час: "Движение было с небольшой скоростью. Единственным узким местом, где мы простояли ровно час, оказался участок от администрации Заводского района по улице Авиастроителей, Орджоникидзе до Т-образного перекрестка (с проспектом Энтузиастов). Там сужение дороги, в том числе из-за парковки личного транспорта".
Мэр обратился к горожанам с просьбой отказаться на время непогоды от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Вечером он также собирается ехать по работе на автобусе.
С начала декабря в Саратове уже выпала трехмесячная норма осадков. По данным пресс-службы городской администрации, на уборку и вывоз такого количества снега с дорог и тротуаров потребуется около трех недель.
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