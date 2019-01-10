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Володин назвал самую инициативную и самую удачливую фракцию в Госдуме

, ИА "Амител"
По количеству реализованных инициатив лучший результат у фракции "Единая Россия"

Фото: rbc.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду, 9 января, открывая весеннюю сессию палаты рассказал, что в 2018 году фракцией-лидером по числу внесенных законодательных инициатив стала "Справедливая Россия", пишет "Парламентская газета".

Впрочем, большинство интересных инициатив "Справедливой России" были отклонены. Одним из последних таких примеров стало предложение изменить существующий порядок приватизации государственного имущества и утверждать его федеральным законом. Цель — повысить прозрачность процесса перехода имущества в частную собственность. Однако большинство депутатов Госдумы проголосовали против инициативы. Депутат от "Единой России" Михаил Бугера заявил 9 января, что принятие данного законопроекта приведет к ряду негативных последствий — в частности, сорвет прогнозный план. По его словам, в России уже есть хороший закон о порядке проведения торгов по приватизации. Правительство России также выступило против законопроекта, утверждая, что документ в случае принятия снизит темпы распродажи государственного имущества.

"Лидером по количеству внесенных законодательных инициатив на одного депутата стала фракция "Справедливая Россия". В 2018 году депутаты фракции внесли 73 законопроекта. Второе место по количеству законодательных инициатив на одного депутата фракции заняла фракция ЛДПР", — отметил Володин.

По количеству реализованных инициатив лучший результат у фракции "Единая Россия" — каждый второй законопроект, внесенный депутатами фракции в прошлом году, был принят.

Володин указал на важность продолжения практики первоочередного рассмотрения приоритетных инициатив фракций — она, по его словам, показала не только свою востребованность, но и стимулировала законотворческую деятельность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.01.2019 08:00
- гость -

Володин - красавчик.

0  0
10.01.2019 08:01
- гость -

Предан лично товарищу

0  0
10.01.2019 08:04
- гость -

Инициативы ЕР ухудшили жизнь электората, значит председатель враг народа? Или на голову слабенький? Зачем этим хвалиться?

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