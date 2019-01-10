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Граждане РФ стали чаще получать отказы при трудоустройстве из-за проверок служб безопасности. При этом у них нет криминального прошлого или увольнений по статье, пишут "Известия", ссылаясь на москвичей, оказавшихся в подобных ситуациях.

Для проверки соискателей работодатели используют нелегальные "черные списки". В них присутствуют сведения о сотруднике с предыдущих мест занятости и кредитная история. При этом оказаться в перечне "нежелательных" работников можно случайно, из-за технических сбоев в таких базах данных.

Согласно законодательству РФ, нанимателя, который ведет сбор данных, не относящихся к трудовой деятельности и профессиональным качествам работника, можно привлечь к уголовной ответственности. Пострадавшие за необоснованный отказ могут взыскать с юрлиц до 75 тысяч рублей.

Но в таком случае соискателям придется доказать факт отказа работодателя и понести дополнительные издержки на судебные расходы.