Фото: skolkozarabatyvaet.ru
Граждане РФ стали чаще получать отказы при трудоустройстве из-за проверок служб безопасности. При этом у них нет криминального прошлого или увольнений по статье, пишут "Известия", ссылаясь на москвичей, оказавшихся в подобных ситуациях.
Для проверки соискателей работодатели используют нелегальные "черные списки". В них присутствуют сведения о сотруднике с предыдущих мест занятости и кредитная история. При этом оказаться в перечне "нежелательных" работников можно случайно, из-за технических сбоев в таких базах данных.
Согласно законодательству РФ, нанимателя, который ведет сбор данных, не относящихся к трудовой деятельности и профессиональным качествам работника, можно привлечь к уголовной ответственности. Пострадавшие за необоснованный отказ могут взыскать с юрлиц до 75 тысяч рублей.
Но в таком случае соискателям придется доказать факт отказа работодателя и понести дополнительные издержки на судебные расходы.
Комментарии
Бред какой-то. Предыдущему работодателю что, делать больше нечего, как сведения о бывшем работнике куда-то там передавать? Тем более что о его кредитной истории он уж точно не в курсе. А вот позвонить на предыдущее место работы и поинтересоваться впечатлением о сотруднике - такое бывает.
Очень много случаев, когда реальная причина увольнения в трудовой книжке не отражена.
Да бывает что начальник боится конкуренции и поливает от души, чтобы свое местечко теплое уберечь