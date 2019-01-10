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Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 января

, ИА "Амител"
На самых загруженных участках скорость движения не превышает 5 км/ч

Фото: sibkray.ru

Заторы в семь баллов образовались на улицах Барнаула утром в четверг, 10 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". 

Так, наиболее загружено движение по Павловскому тракту от пересечения с улицей Малахова до Фурманова, по проспекту Ленина от перекрестка с улицей Северо-Западной до Кулагина, а также по отрезкам улиц Попова, Советской Армии, Кутузова и проспектам Строителей, Калинина. Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Малахова, Власихинской, Матросова, Молодежной. 

Согласно отметкам на карте, движение по Канатному проезду временно перекрыто.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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