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Лукьяненко анонсировал завершение серии книг о "Дозорах"

, ИА "Амител"
Новая книга должна будет "поставить большую точку в истории"

Фото: whoswhos.org

Писатель Сергей Лукьяненко заявил о начале работы над книгой из серии "Дозоров", которая должна стать заключительной в цикле романов об Антоне Городецком. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Известия".

"Не хочу раскрывать детали раньше времени, но это действительно будет финальная книга цикла. Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории", — цитирует издание слова автора.

По словам Лукьяненко, сейчас он ведет работу над другим произведением и намерен вернуться к "Дозору" не раньше начала весны.

Писатель подчеркнул, что финал не значит, что Городецкий умрет. При этом он пообещал "закрыть тему с "Дозорами" навсегда".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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