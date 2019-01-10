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Землетрясение магнитудой 4,3 и интенсивностью 5,3 балла произошло вечером в среду, 9 января, в Новосибирской области. Об этом пишет "НДН.Инфо", ссылаясь на Геофизическую службу СО РАН и сайт Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах от Искитима и в 63 километрах от Новосибирска. Очаг располагался на глубине десяти километров.

Несмотря на магнитуду и интенсивность землетрясения, обошлось без серьезных последствий, пишет издание.

Обычно при подобных показателях на верхних этажах домов наблюдаются дребезжание стекол и качание предметов, но жители области ничего не заметили.

Лишь после публикации данных о землетрясении некоторые жители сообщили, что чувствовали головокружение, у них поднялось давление и тому подобное.