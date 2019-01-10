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Самый богатый человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи объявили о разводе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт предпринимателя.

"Мы хотим, чтобы люди знали, как развивается наша жизнь. После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", — цитирует агентство совместное заявление супругов.

Безос и Таттл сыграли свадьбу в 1993 году. У пары родилось три сына, а также есть приемная дочь из Китая.

Forbes оценивает состояние главы Amazon в 150 миллиардов долларов. В марте прошлого года он занял первое место в ежегодном рейтинге самых богатых людей мира, обогнав основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре Amazon стала второй после Apple корпорацией, чья капитализация превысила триллион долларов.