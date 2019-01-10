Минимальный размер взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Алтайском крае вырастет в 2019 году в среднем на 6,5%. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Так, с 1 января 2019 года взносы для владельцев квартир (за квадратный метр):

в многоквартирных домах высотой пять и более этажей будут составлять 5,26 рубля за кв. м. (в 2018-м было 4,94, рост составил 6,47%),

в деревянных домах до четырех этажей — 6,45 рубля (было 6,05 рубля, рост 6,21%),

в кирпичных, монолитных, блочных и панельных домах до четырех этажей включительно — 5,85 рубля (было 5,49 рубля, рост на 6,56%).

Программа капитального ремонта утверждена в регионе на 2014-2043 годы. Сейчас в ней 8631 дом общей площадью 25 млн квадратных метров. С 2014 по 2017 годы отремонтировано 943 дома, из них 675 — региональным оператором (остальные дома собственники ремонтировали за свой счет, для аккумуляции средств были открыты спецсчета). В 2018 году было отремонтировано 475 домов. Примерно столько же в планах на 2019 год.